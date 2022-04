Borse in calo, in controtendenza Parigi

Seduta debole in Europa, dove prevalgono i timori legati alla frenata dell'economia e ai costi dell'energia. Milano chiude a -0,28%, peggio fanno Londra e Francoforte che lasciano sul terreno oltre lo 0,6%. In controtendenza, Parigi, dopo il primo turno delle presidenziali, sale dello 0,12%. Frena Wall Street, soprattutto il Nasdaq in calo dell'1,7% .

Scende anche lo spread coi bund tedeschi, a 164 punti base ma il rendimento dei titoli di Stato, vola ai massimi degli ultimi due anni, al 2,47%.

Sul fronte energia continua il lieve ma costante calo del gas che chiude sotto i 100 euro al megawattora.

Scende anche il petrolio, con il Brent sotto quota 100 dollari al barile.