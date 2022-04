Borse in calo in Europa, l'Asia recupera. Nuovo balzo per il gas

In evidenza il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam: in avvio ha toccato i 125 euro al megawattora. Alle 09,10 è a 116 euro, +12% rispetto alla chiusura di ieri. Già ieri pomeriggio c'era stato un balzo da 92 a 103 euro quando erano arrivate le prime notizie sullo stop del gas russo verso Polonia e Bulgaria.

Ieri è salito anche il petrolio, con il Brent a quota 105 dollari al barile. Oggi è scambiato a 95,7 dollari.

Sul fronte azionario, in avvio in Europa -0,56% per l'indice Ftse Mib di Milano, che ieri ha chiuso con un calo dello 0,95% e lunedì dell'1,53%. Oggi nel resto d'Europa Londra +0,05%, Francoforte -0,13%, Parigi -0,20%.

Nella notte listini asiatici in rialzo dopo i cali degli ultimi giorni dovuti ai timori di nuovi lockdown in Cina e in particolare a Pechino: +2,49% Shanghai, +4,21% per Shenzhen, che però vedono un ribasso rispetto alla chiusura di venerdì di circa il 4% e di circa il 10% ad aprile.

Negli Stati Uniti ieri -3,95% per il Nasdaq dei titoli tecnologici, i più esposti a uno scenario di rialzo accelerato dei tassi da parte della banca centrale americana, la Fed. Netto anche il ribasso del Dow Jones, -2,38%, e dell'S&P 500, -2,81%.

Nella notte sono arrivati i conti trimestrali di Alphabet, la holding che controlla Google, con ricavi in salita del 23%, ma sotto le attese degli analisti. Sopra le attese, invece i conti trimestrali di Microsoft.

Ieri -12,18% per Tesla. Il suo numero uno, Elon Musk, si è impegnato a comprare Twitter per 44 miliardi, usando le azioni Tesla come garanzia nella transazione. Calo per anche per Twitter, -3,89%, con il prezzo per azione di poco sotto i 50 dollari. Musk ha offerto 54,20 dollari per titolo.