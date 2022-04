Borse in crescita, sale lo spread

Mattinata in progresso per le borse europee, anche se Milano appare la meno mossa, con l’indice principale che segna +0,20%. Londra avanza dello 0,33% mentre Francoforte e Parigi guadagnano oltre un punto e mezzo.

A Piazza Affari in forte evidenza Saipem, +12%, dopo la presentazione dei conti, migliori del previsto.

C’è attesa per la riapertura di Wall Street, che lascia presagire un avvio in leggero progresso, e

soprattutto per la quotazione di Netflix dopo il crollo del 38% per il calo degli abbonati.

Il rendimento del nostro Btp decennale sale al 2,55% portando lo spread a 164 punti base. Petrolio in rialzo con il Brent a 108 dollari il barile e il Wti a 103. Euro contro dollaro a 1,09.