Borse in netto calo, pesa l'inflazione in Germania

La guerra in Ucraina influenza i rialzi dei prezzi: oggi è atteso alle 14.30 il dato sull'inflazione di marzo negli Stati Uniti. Alle 8 è arrivato intanto il dato dalla Germania: la variazione annuale dei prezzi al consumo è stata del +7,3%, dal +5,1% di febbraio.

Fattori che condizionano i mercati azionari. Avvio in calo questa mattina: a Milano l'indice Ftse Mib scende dell'1,16% per cento; ieri -0,28%. Ribassi anche nel resto d'Europa: Londra -0,76%, Francoforte e Parigi -1,7%. Ieri la borsa francese era stata l'unica a chiudere in rialzo in Europa, grazie al +4,9% di Société Génerale, dopo l'annuncio dell'uscita dal mercato russo e della vendita delle proprie quote in Rosbank alla società dell'oligarca Vladimir Potanin. Oggi -3,97% per la banca, peggior risultato della borsa di Parigi.

Di pari passo scende il valore dei titoli di Stato e, di conseguenza, sale il loro rendimento. Quello del Btp italiano è questa mattina al 2,50%, più del doppio dei livelli di inizio anno (1,19%). Lo spread con il bund tedesco sale di 5 punti base, a quota 165 punti base.

Sul mercato dell'energia, gas in salita del 3,5% a quota 103,6 al megawattora. Sale anche il petrolio Brent: +2,8%, a quota 101,2 dollari al barile.

Tra i titoli, riflettori su Atlantia (-0,96%). Secondo quanto anticipato da Bloomberg già domani potrebbe essere presentata l'offerta della famiglia Benetton, attraverso Edizione Holding, e di Blackstone, per comprare tutta Atlantia. Potrebbero aggiungersi altri soci storici di Atlantia, il fondo di Singapore Gic e la Fondazione Crt. Sarebbe quindi un'Opa che porterebbe a un'uscita dalla borsa e che risponderebbe a un'altra offerta, quella di due fondi e della spagnola ACS di Florentino Perez arrivata la scorsa settimana. La capitalizzazione di Atlantia, alla luce dei rialzi dell'ultimo mese (+34%) è di circa 18 miliardi di euro. Atlantia riceverà a breve 8 miliardi derivanti dalla cessione di Autostrade per l'Italia.



Tra gli altri titoli del paniere principale di Borsa Italiana, maggiori rialzi per Leonardo (+3,31%) e Ferrari (+0,89%), maggiori ribassi per Diasorin (-3,18%) e Bper Banca (-3,19%). Molto negativi i titoli più scambiati: Unicredit -3,26%, Intesa Sanpaolo -2,51%, Enel -1,81%, StMicroelectronics -2,28%.