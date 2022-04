Borse europee in ordine sparso, chiusura negativa per Milano. Bene Wall Street

Seduta altalenante per le borse europee, che hanno chiuso la giornata in ordine sparso. Sullo sfondo restano le questioni di politica monetaria con le decisioni che prenderanno la Fed e la Bce in materia di tassi nei prossimi mesi.

L’incertezza e l’inflazione stanno influenzando non solo il segmento azionario ma anche quello obbligazionario. Il rendimento del nostro btp decennale è salito al 2,57% a conferma che la tendenza è avvertita dagli investitori più sul mercato secondario che sulle aste del Tesoro. Bene Wall Street, che ha aperto in progresso (Dow Jones +0,51% e Nasdaq +0,54% alle 17 e 30 ora italiana).

Queste le chiusure delle borse del Vecchio Continente: Milano -0,29%, Londra +0,13%, Parigi +1,36% e Francoforte +0,98%. In rialzo il prezzo del petrolio con il Brent poco sopra i 108 dollari il barile. In leggero calo l’oro, che scende a 1942 dollari l’oncia.