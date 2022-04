Borse in recupero, spread in calo

Si consolida a metà seduta il progresso dei listini europei, che recuperano in parte le forti perdite di ieri. Milano si apprezza dell’1 e 31%, con lo spread in calo a 161 punti base e il rendimento del nostro decennale in discesa al 2 e 16%. La produzione industriale in Germania ha manifestato una crescita positiva, anche se livee, battendo le previsioni degli analisti. Anche le vendite al dettaglio in Europa hanno confermato una sostanziale tenuta. Questi alcuni tra i fattori che stamane hanno portato gli investitori in Europa. Francoforte guadagna lo 0,55%, Parigi lo 0,75%. Londra appare poco mossa con l’indice poco sopra la parità. I future sugli indici americani mostrano una possibile apertura in progresso, mentre si attendono i dati sulle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione. Euro contro dollaro in calo, sceso poco sotto quota 1 e 09.