Borse in rialzo con tech e banche, bene i bond

Buona prestazione delle borse europee, che stamane viaggiano da sole mentre i futures dei listini statunitensi lasciano presagire un’apertura contrastata (ieri a Wall Street, l’S&P500 ha chiuso in rialzo dell’1,6%, miglior seduta dal 16 marzo. Nasdaq +2,1%). Milano guadagna l’1 e 05%, Londra lo 0,43%, Francoforte l’1 e 20%. La migliore è Parigi che avanza dell’1 e 43%.

A Piazza Affari bene i titoli tecnologici e i bancari, in linea con le tendenze europee. Il nostro btp decennale è apprezzato e il rendimento scende al 2 e 46%, con 9 punti base in meno per lo spread con il bund. Oro in calo a 1943 dollari l’oncia.

All’indomani del taglio delle stime sul Pil mondiale da parte del Fondo Monetario Internazionale, il petrolio WTI rimbalza a 103,5 dollari il barile, ieri -5%. Gas in Europa +2%, Gas USA -1,4% a 7,07 dollari. Cambio euro/dollaro a quota 1,08 e 30. Rublo al terzo giorno consecutivo di recupero su dollaro a 80,2 dopo l’accordo tra Mosca e Kiev sull'apertura di un corridoio umanitario a Mariupol.