Borse in rialzo in Europa, gas in calo Twitter sale ancora in pre-apertura

Le borse europee sono in miglioramento a metà seduta dopo il calo di ieri. Milano ieri -1 e mezzo per cento, oggi +0,37%; a Piazza Affari salgono soprattutto le utilities (+1% per l'indice di settore), cioè le società che forniscono servizi pubblici, e i titoli industriali (+0,7%), mentre sono in calo le banche (-0,7%). I rialzi maggiori in Europa sono per gli indici di Parigi e Francoforte, +1% per entrambi.

Sono diversi gli andamenti negli Stati Uniti, dove ieri gli indici erano saliti e invece i future anticipano un avvio in lieve calo. Ieri è andato bene soprattutto il Nasdaq dei titoli tecnologici (+1,29%).

Si è sentito l'effetto Twitter, ieri +5,66% dopo l'accordo fatto con Elon Musk, il numero uno di Tesla, per l'acquisto di tutto il social network per 44 miliardi di dollari. L'azione è scambiata a 51,7 dollari e si avvicina ai 54,2 offerti da Musk.

Segno meno anche in Asia nella notte: Shanghai -1,44% (ieri -5,13%) e Shenzhen (-1,66%, ieri -6,08%), che risentono ancora fortemente dei lockdown in molte città cinesi. La banca centrale cinese nella notte ha annunciato nuove misure per supportare le imprese, questo ha permesso di limitare i danni, soprattutto a Hong Kong (+0,33%, ieri -3,73%).

I lockdown in Cina sono stati alla base del calo del petrolio di ieri, quando il Brent è sceso durante la giornata sotto i 100 dollari al barile, per poi risalire a 102, valore su cui si mantiene anche oggi (102,5).

Invece il gas continua fase di discesa: il prezzo del future di maggio è scambiato ad Amsterdam a 91,67 euro al megawattora. Alla vigilia della guerra in Ucraina il prezzo era di 87,7 euro.