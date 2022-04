Borse incerte, spread in risalita

Una seduta negativa per i mercati, intimoriti dalle incertezze geopolitiche, dalle sanzioni e dal timore che la stretta monetaria americana possa essere più veloce e più robusta del previsto. In questo clima Wall Street ha aperto in calo (Dow Jones -0,83% e Nasdaq -2,49% alle 17 e 30 ora italiana) mentre i listini europei hanno manifestato contrazioni di circa 2 punti percentuali.



Milano ha perso il 2,06%, Francoforte l’1,89% e Parigi il 2,21%. Londra ha contenuto la flessione, con un -0,34%.



Sul mercato secondario dei titoli di Stato il rendimento del nostro Btp decennale si è portato al 2,34% con lo spread salito a 169 punti base.



Stabili le quotazioni di oro, petrolio e gas. Sul segmento valutario l’euro si cambia a quota 1,09 contro dollaro.