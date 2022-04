Borse inquiete ma positive

Giornata con continui cambiamenti di direzione, influenzati da vari fattori: l’incertezza della guerra in Ucraina, il dato sul Pil in calo negli Stati Uniti nel primo trimestre (-1,4%), il rafforzamento del dollaro e l’inflazione che cresce in Germania e sale al 7,4%. Solo nella fase finale della seduta è ripreso ad avere il sopravvento il clima di acquisti, grazie al recupero di Wall Street (Dow Jones +0,53%, Nasdaq +0,84% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha guadagnato lo 0,95%, Francoforte la migliore con +1,35%. Bene anche Parigi, +0,98% e Londra, + 1,22%. In lieve rialzo il prezzo del greggio con il Brent a 105 dollari il barile. Il rafforzamento del dollaro (con l’euro sceso ai minimi storici da sei anni a questa parte, a quota 1,04 e 95) ha indebolito la quotazione dell’oro, a 1885 dollari. Stabile il prezzo del gas, a 103 euro al megawattora mentre il rendimento del nostro btp decennale è salito al 2,72 portando lo spread con i bund a 182 punti base.