Borse negative, scendono petrolio e gas

Chiusure negative per le borse europee, che hanno comunque recuperato parte dei cali di giornata. Milano termina a -0,96 ed è la peggiore tra le piazze del Vecchio Continente, seguita da Parigi a -0,83%: Londra lima le perdite a -0,20% e Francoforte a -0,07%.

Wall Street invece procede in territorio positivo, in particolare con i titoli tecnologici del Nasdaq in rialzo di circa due punti percentuali.

Movimenti al ribasso sulle materie prime energetiche. Il petrolio scende (Brent a 108,6 dollari al barile), così come il gas naturale (a 92,5 euro per megawatt ora).