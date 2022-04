Borse positive, salgono le banche. Inflazione record nell'Eurozona

Sotto osservazione il prezzo del gas: ora è in calo rispetto alla chiusura di ieri sera, a quota 123 euro al megawattora. Ieri +5,8%. Sono livelli comunque ancora lontani dagli oltre 200 euro di inizio marzo.

Il braccio di ferro sul pagamento del gas in rubli è ancora oggetto di interpretazioni. Le imprese acquirenti europee dovranno avere due conti in Russia presso Gazprombank: sul primo continueranno a pagare in euro. Poi Gazprombank li cambierà in rubli e li metterà nel secondo conto. Da questo secondo conto sarà concluso il pagamento in rubli.

Movimenti in ogni caso che hanno portato a un apprezzamento del rublo. Ora ne servono 83 per avere un dollaro, sui livelli di ieri. Cifra vicina ai 78 di prima della guerra.

Ieri era sceso il petrolio, dopo uno sblocco di un milione di barili al giorno per sei mesi deciso dal governo statunitense. Il Brent è ora scambiato a 105 dollari al barile.

Intanto sono in miglioramento le borse europee: +0,71% per l'indice Ftse Mib di Milano. Ieri il mese di marzo si è chiuso con un calo dell'1 e mezzo per cento, -8,5% il bilancio del primo trimestre dell'anno. Nel resto d'Europa Londra +0,2%, Francoforte e Parigi +0,5%. I future sui tre principali indici statunitensi sono in salita di poco più di mezzo punto percentuale.

Questo nonostante il dato molto alto di oggi dell'inflazione nell'eurozona, arrivata al 7,5%, dal 5,9% di febbraio e più del 6,6% delle attese. Si tratta dell'aumento più consistente da quando è stata introdotta la moneta unica. Oggi in calo anche gli indici Pmi manifatturieri di Ihs Markit (ora parte di S&P Global). Quello per l'Italia si abbassa dai 58,3 di febbraio ai 55,8 di marzo. Più delle attese, anche se l'indice rimane sopra quota 50, che segna il discrimine tra contrazione e crescita.

Tra i titoli a Piazza Affari maggiori rialzi per Saipem (+3,84%) e Banco Bpm (+2,38%). Maggiori ribassi per Telecom Italia (-4,3%) e StMicroelectronics (-1,30%). Tra i settori banche +1,5%, energia +0,3%, utilities +1,05%, industriali +0,4%.



Aggiornamento ore 12.20