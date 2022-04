Botero compie 90 anni e festeggia dipingendo a Pietrasanta

Nel succedersi delle sale viene svelato il mondo ideale che Botero va via via costruendo, quello dei personaggi 'obesi' prima di un appuntamento con la tragedia della 'Via Crucis' e con tutte le sofferenze che essa comporta. Il curatore della mostra Camilo Castaño: "I personaggi non sono semplici archetipi, ma hanno un carattere e un dolore proprio".