Botte sul ghiaccio, nuova frontiera degli sport da combattimento

Botte sulle piste di hockey ne abbiamo viste. E non raramente. Ma erano momenti scatenati da uno sport sicuramente molto di contatto. Probabilmente devono essere stati questi episodi ad aver ispirato gli ideatori di un nuovo sport da combattimento: le “ice wars”.

Nei fatti è una lotta dove si usano tecniche miste di diverse arti marziali. Si combatte su una pista di ghiaccio e si indossa una divisa da hockey. A confrontarsi però non giocatori del “disco”, ma lottatori. Divisi in 3 categorie in base al peso, come avviene per tutti gli altri sport da combattimento: la prima da 85kg circa a 93 kg, la seconda da 93 a 100 kg, e i super massimi sopra i 100 kg.

La sfida è in soli 2 round, da appena 1 minuto l'uno. Ma il combattimento finisce prima in caso di ko, o di ko tecnico.