"Io sono leggenda". Tyson Fury resta il re dei pesi massimi

È arrivato su un trono, come un re. E come un re ha lasciato il ring. Imbattuto. Tyson Fury, il Gipsy King, ha difeso la corona dei Pesi Massimi versione WBC (World Boxing Coucil) mettendo KO il suo ex sparring partner Dillian Whyte alla sesta ripresa di quello che, dice, è stato l'ultimo match della sua carriera, davanti ai 94 mila spettatori della Wembley Arena di Londra.

Gipsy King si presentava al match con 31 vittorie e un pareggio su 32 incontri. Parlando alla stampa prima dell'incontro, aveva detto: "Sintonizzatevi davanti alla tv perchè non vedrete mai più il grande 'GK' in azione dopo questo match, che ha il record della massima presenza di pubblico in Gran Bretagna. "Se non sarò al meglio, allora quell'uomo mi farà cadere la testa dalle spalle". "Dovrò essere in forma per batterlo e lui dovrà dare il meglio di sé per battermi. È sicuramente un uomo che merita rispetto ed è quello che gli ho dato", ha concluso.

Alla fine dell'incontro, il 33enne pugile britannico, con le sue cinture WBC e Ring Magazine e i colori della bandiera dell'Inghilterra addosso, nel giorno di San Giorgio, ha confermato le sue intenzioni: “Che modo di uscire. Sono una leggenda”, ha detto prima che i fuochi d'artificio illuminassero Wembley.