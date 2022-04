Braies, fuori pericolo il bimbo di 4 mesi caduto nel lago ghiacciato. Segnalati i genitori

E' fuori pericolo il bimbo di 4 mesi ricoverato in rianimazione ad Innsbruck, dopo essere stato soccorso nelle acque del lago di Braies in Alto Adige: era caduto assieme ai genitori - originari della provincia di Milano e ora segnalati all'autorità giudiziaria - all'interno del lago a seguito della rottura del ghiaccio causata dalle elevate temperature di questi giorni: altre 5 persone sono finite nell'acqua per prestare soccorso al piccolo ed ai suoi genitori, e sono state a loro volta soccorse. Ma negli ultimi giorni sarebbero 14 le persone incaute soccorse dopo essere sono cadute nelle acque del lago ghiacciato dopo essersi incamminati sulla superficie, resa molto fragile dalle alte temperature. L'appello del sindaco di Braies, Friedrich Mittermair: ''Così non si può andare avanti, ci sono persone che vengono qui e pensano di essere in spiaggia".

Il video del soccorso sul profilo twitter dell'Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, dell'Alto Adige, girato e fornito ai Vvf da Alessandro Adu Bazzana, che era presente durante il salvataggio:

"Grazie mille a tutti i servizi di emergenza coinvolti per il vostro ottimo lavoro! Ed a tutti i soccorritori impegnati!"

Nei dintorni del lago - un piccolo paradiso stretto tra le montagne della Val di Braies, a circa 100 chilometri da Bolzano - ci sono vari divieti esposti e posizionati lungo le sponde, ma spesso ignorate dai villeggianti. L'Amministrazione comunale di Braies ha già adottato diverse misure di sicurezza ma spesso vengono ignorate: ''Abbiamo fatto un'ordinanza - dice il sindaco - messi i cartelli con le scritte che riportano il pericolo di finire sul ghiaccio, e ci sono anche le transenne".

Un altro tweet dell'Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, dell'Alto Adige, dove scrivono due giorni fa: "Tre persone hanno fatto irruzione nel ghiaccio del Lago, del primo soccorso si è occupata l'unità di Primo Soccorso di Braies. Si consiglia sempre la massima cautela quando si entra in superfici ghiacciate" Avvisi, spesso inascoltati da turisti che, affascinati dalla coltre bianca ghiacciata, si avventurano anche sui sentieri limitrofi, anche lì senza le necessarie precauzioni:

"Già a partire da Venerdì, spiega il primo cittadino di Braies - alcune persone hanno chiesto aiuto: abbiamo trovato una signora in gonna corta ed i tacchi, bloccata in un sentiero ghiacciato che ha poi chiamato il 112 per essere soccorsa: è una cosa da non credere davvero'', conclude il sindaco.

