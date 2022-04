Brescia, caso Bozzoli: maiale morto gettato in un forno per simulare la morte dell' imprenditore

"Il maiale che sarà gettato nel forno fusorio per simulare cosa sarebbe accaduto se Mario Bozzoli, imprenditore ucciso nel 2015, fosse stato bruciato nel forno della sua azienda, sarà selezionato tra quelli già deceduti per morte naturale, prelevati quotidianamente dagli allevamenti da ditte specializzate e conferiti all'Istituto Zooprofilattico di Brescia per le analisi ed il successivo smaltimento".

Risponde così il Tribunale di Brescia in una nota inviata alla Lav (Lega Anti Vivisezione), alla vigilia dell'esperimento voluto dalla Corte d'Assise di Brescia nell'ambito del processo per la morte dell'imprenditore scomparso nel 2015 da Marcheno.

I giudici getteranno un suino in un forno da fonderia per simulare quello che potrebbe essere la modalità in cui è stato ucciso Mario Bozzoli. La Lav aveva chiesto l'annullamento dell'esperimento sostenendo che venisse ucciso un animale apposta per effettuare la prova.

"Nell'occasione - precisa il tribunale di Brescia - sarà utilizzata una carcassa di animale priva di infezioni virali, aspetto che potrebbe comprometterne la fuoriuscita dall'istituto; il suino verrà trasportato nella fonderia scelta a Provaglio di Iseo nella mattinata del 27 aprile da un vettore messo a disposizione del medesimo Istituto Zooprofilattico". Il tribunale spiega poi che “il servizio di ordine pubblico assicurerà il regolare svolgimento dell'incombente istruttorio appena descritto”.

Il caso Bozzoli

L'esperimento arriva dopo anni di ricerche e deduzioni da parte degli inquirenti. Il corpo di Bozzoli infatti non è stato mai ritrovato: da qui, l'ipotesi degli inquirenti che il corpo sia stato bruciato in uno dei due crogioli della fonderia di cui era proprietario. Per il momento, l'unico imputato nel processo è il nipote Giacomo Bozzoli, accusato di aver ucciso lo zio e di aver occultato il cadavere. L'uomo si è sempre professato innocente e ha sostenuto di aver creduto che lo zio fosse andato via per motivi sentimentali. A complicare le indagini è stato il ritrovamento del corpo dell'operaio Beppe Ghirardini il cui cadavere è stato trovato nei boschi di Ponte Legno. L'uomo era stata una delle ultime persone ad aver visto ancora in vita l'imprenditore Bozzoli.