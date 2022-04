Brevetti, nel 2021 aumentano le domande dall'Italia: quasi 4500 (+ 6,5%) all'agenzia che le valuta

La maggior parte degli altri Paesi europei è tornata a crescere nel 2021, con depositi di brevetti in forte aumento anche da Svezia (+12%), Finlandia (+ 11,2%), Danimarca (+9,2%), Spagna (+8,9%), Svizzera (+ 3,9%), Belgio (+3,3%) e Paesi Bassi (+3,1%). La società cinese di comunicazione digitale Huawei è stata la principale richiedente di brevetti presso EPO nel 2021 (come nel 2019), seguita dall'ex numero uno del 2020, Samsung, e da LG, entrambe aziende della Corea del Sud.

Come è inciso sul Colosseo Quadrato all’Eur di Roma, quello italiano - tra le altre cose - è un popolo di inventori . E, a giudicare dai dati sulle domande di brevetti pervenute dall’Italia all’agenzia europea competente, la frase può essere confermata in pieno. Nel 2021 le domande di brevetti giunte all’ European Patent Office (EPO) sono infatti cresciute del 6,5%, anno su anno. È quanto si ricava dalle statistiche di EPO Patent Index. Nonostante il Covid, il tasso di crescita è di nuovo quasi raddoppiato (era già +3,4% nel 2020), confermandosi ben al di sopra della crescita media del 2,7% registrata dai 27 Paesi Ue. La pandemia, quindi, non ha fermato o spento la creatività e l’inventiva degli italiani.

La comunicazione digitale e la tecnologia informatica hanno registrato la crescita più forte, dimostrando chiaramente l'impatto della trasformazione digitale, seguita da aumenti consistenti nel settore farmaceutico e biotecnologico, evidenziando alti livelli di innovazione nei vaccini e in altre aree dell'assistenza sanitaria (Healthcare). Complessivamente, l'Ufficio Europeo dei Brevetti, dopo una leggera diminuzione nel 2020 (- 0,7%), ha ricevuto 188.600 domande nel 2021, in aumento del 4,5%. Il numero di domande di brevetto, un primo indicatore degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, è aumentato in nove dei primi dieci settori tecnologici maggiormente brevettati.

La crescita complessiva delle domande di brevetto presso EPO nel 2021 è stata alimentata principalmente dalle domande provenienti dalla Cina (+24% rispetto al 2020) e dagli Stati Uniti (+5,2%). Le domande di brevetto dai 38 Paesi iscritti all’EPO sono sì aumentate lo scorso anno (+2,8%), ma in termini relativi la quota di domande dall'Europa ha continuato a diminuire, passando dal 50% del totale nel 2013 al 44% nel 2021, poiché un numero sempre maggiore di attori esterni al Vecchio continente, e in particolare quelli asiatici, cercano di proteggere le loro invenzioni sul mercato europeo.

I dati italiani

Con 85 domande, l'azienda di automazione e robotica Fameccanica ha scalato la classifica come prima azienda italiana per numero di domande di brevetti all'Ufficio europeo EPO, che ha così superato le “Big” Pirelli, Saipem, Eni, Prysmian, Piaggio e Leonardo. Va ricordato comunque come grandi richiedenti del calibro di Stellantis, CNH Industrial NV o STMicroelectronics NV non compaiono in questa classifica in quanto non sono registrati in Italia ma nei Paesi Bassi. Nella lista, dopo Fameccanica, appaiono il fornitore di macchine per tabacco G.D. (54 richieste) e Pirelli (52).

Quattro regioni italiane sono entrate tra le prime trenta regioni europee in base alle domande di brevetto all'EPO: Lombardia (12° posto), Emilia-Romagna (18°), Veneto (22°) e Piemonte (30°). Di queste, il Veneto è quella che ha registrato la crescita più forte (+7,5%). Nonostante la quota su tutte le domande di brevetto italiane sia diminuita dal 33,4 al 31,5%, la Lombardia rimane la regione numero uno in Italia per le domande di brevetto, seguita dall'Emilia-Romagna con una quota del 16,7% e dal Veneto (quota del 13,1%). Queste tre regioni rappresentano oltre il 60% di tutte le domande di brevetto dall'Italia a EPO. L'Abruzzo ha registrato un aumento del 175,5%, crescendo da una piccola “base” di 49 domande nel 2020 a 135 nel 2021.