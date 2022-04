Bridge, otto campioni del mondo sconfitti da un computer

Il bridge è più difficile. Da qualcuno è considerato il "gioco perfetto". La complessità di questo gioco di carte prevede due coppie contrapposte che devono prendere delle decisioni senza avere sotto gli occhi il quadro completo a differenza degli scacchi: non si conoscono le carte dell'avversario e bisogna comunicare col proprio partner in modo trasparente, convenzionale senza però avvantaggiare l'avversario. Questa complessità l'intelligenza artificiale non era riuscita a gestirla, finora. Troppo difficile insegnare a una macchina a prendere decisioni in un ambiente di informazioni incomplete, dovendo reagire alle mosse degli avversari, e, contemporaneamente, doverla istruire a interpretare correttamente le scelte di gioco del proprio partner per organizzare la migliore “difesa” possibile. Al contrario, negli scacchi e nel Go - in entrambi i quali le IA hanno già battuto i campioni umani - un giocatore ha un solo avversario alla volta ed entrambi sono in possesso di tutte le informazioni.

È successo: il computer ha battuto i campioni di bridge . Per i profani potrebbe sembrare una notizia come le altre, che si somma ai successi già conquistati in passato in altri giochi di strategia. Rimane nella storia dell'intelligenza artificiale la sfida delle sfide, quella che nel 1996 vide confrontarsi il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov e il software Deep Blue della IBM . Il computer vinse una partita contro il fuoriclasse russo ma perse l'incontro per 2 a 4. L'anno dopo, però, ci fu la rivincita e Kasparov fu definitivamente battuto. Questa sconfitta ha segnato un punto d'arrivo dello sviluppo dei software che apprendono. Gli scacchi erano infatti ritenuti un gioco dove la capacità di calcolo si mescola con l'intuito e l'imprevedibilità delle mosse a sorpresa, caratteristiche tipicamente umane. Ma la scacchiera è un sistema combinatorio sotto gli occhi di entrambi gli avversari e la partita coinvolge solo due giocatori

Al “NukkAI Challenge” giocato in Francia hanno preso parte diverse star del bridge. Nell’arco di due giorni, i partecipanti sono stati chiamati a giocare ben 800 mani consecutive suddivise in 80 minitornei da 10 board. Ogni concorrente, intelligenza artificiale inclusa, ha fronteggiato singolarmente i migliori robot del circuito. Ogni campione ha giocato le proprie carte e quelle del "morto" (nel bridge una delle due coppie al tavolo lascia che a giocare la mano sia uno solo dei giocatori che tiene coperte le proprie carte, mentre sono esposte a tutti quelle del socio, detto il morto) contro una coppia di avversari. Questi avversari erano i migliori robot del mondo fino ad oggi - robot che hanno vinto precedenti competizioni fra robot, ma che sono universalmente riconosciuti per non essere neanche lontanamente bravi come i giocatori umani. A determinare la vittoria finale è stata la quantità di match vinti nel corso delle due giornate di gioco. NooK, il software di intelligenza artificiale che ha battuto gli otto campioni in care e ossa, ha vinto ben 67 tornei su 80, ovvero l’83 per cento del totale. Un risultato mai raggiunto prima.

"Quello che abbiamo visto rappresenta un progresso fondamentalmente importante nello stato dei sistemi di intelligenza artificiale", ha detto Stephen Muggleton, professore di apprendimento automatico all'Imperial College di Londra. Secondo il professore: “NooK ha tutte le carte in regola per rivoluzionare il mondo del machine learning perché utilizza un approccio diverso dal solito, un approccio neurosimbolico. Invece di imparare giocando milioni e milioni di round e avanzare per prova ed errore memorizzando le strategie vincenti, prima apprende le regole e poi migliora le proprie capacità con la pratica. Esattamente come facciamo noi”. Un’impostazione rivelatasi efficace sul campo, come confermato da Nevena Senior, una delle campionesse coinvolte: “Hanno fatto un lavoro eccezionale gli sviluppatori, penso che Nook sia in grado di leggere i suoi avversari molto meglio di quanto facciano molti umani ed è stato sorprendente notare la capacità di sfruttare gli errori dei rivali a suo vantaggio. Noi ci arriviamo con anni di esperienza a risultati del genere”. Anche il matematico francese Cédric Villani, vincitore della medaglia Fields nel 2010, ha definito il software che ha vinto la competizione di bridge “uno straordinario successo nazionale”. Per capire meglio le implicazioni future di questo approccio nuovo all'intelligenza artificiale si pensi ai tentativi di applicazione della robotica ai problemi quotidiani. Da anni si cerca di sviluppare la guida automatica delle auto. Sono stati fatti grandi passi in avanti ma ancora nessuno si fida davvero a far circolare delle auto gestite da software. E non è solo una cautela legale e assicurativa. C'è ancora un'incertezza sulla risposta dei software. Il nuovo approccio potrebbe essere la risposta tanto attesa. Anche nella guida di un'auto, come nel bridge, non si conoscono le mosse delle altre auto, c'è una pluralità di soggetti coinvolti e riuscire a comunicare le proprie strategie di gioco e le scelte di guida può evitare gli incidenti.