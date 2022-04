Britney Spears è incinta: aspetta il terzo figlio

Baby one more time! Questa volta a dirlo sono i suoi fan, impazziti di gioia dopo l'annuncio su Instagram di Britney Spears: "Ho fatto un test... e uhhhhh beh... sto per avere un bambino", ha scritto la popstar, 40 anni da poco compiuti, ammettendo di aver pensato di aver mangiato troppo. Il padre è Sam Asghari, 28 anni, con cui è fidanzata da settembre. Sei mesi fa, dopo 13 anni, un tribunale di Los Angeles ha revocato la custodia legale che assoggettava al padre Jamie ogni azione e spesa della “principessa del pop”, compresa la decisione di avere altri figli dopo i due, avuti dall'ex marito Kevin Federline, che oggi hanno 16 e 15 anni.

"Il matrimonio con figli è il frutto di una relazione forte piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che potrò mai fare", ha scritto il futuro papà.

Ap Britney Spears e Sam Asghari

Tra le prime star che si sono congratulate con la cantante, Paris Hilton. Ma chi si sta veramente scatenando sono i suoi fan, che l'hanno sostenuta con la campagna #FreeBritney nella battaglia legale con il padre e che su tutti i social festeggiano la lieta notizia, anche se per il momento forse non la vedranno in tour. L'ultimo album di Britney Spears, "Glory", risale al 2016. La popstar ha tenuto 250 spettacoli a Las Vegas tra il 2013 e il 2017 prima di sospendere la sua carriera nel 2019.

“Ovviamente non uscirò molto a causa dei paparazzi che vogliono fare soldi a mie spese”, scrive ancora Britney nel post. "Quando sono rimasta incinta in passato ho sofferto di depressione post-parto ed è stato terribile. Allora non se ne parlava ma adessoi le cose sono cambiate. Cercherò di immergermi nella pace e nell’amore praticando yoga ogni giorno”.