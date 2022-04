Brusco rialzo dell'inflazione nell'area Ocse: +7,7% a febbraio, mai così elevata dal 1990

Brusco rialzo dell'inflazione nell'area Ocse: a febbraio si posiziona al 7,7%, cinque decimi in più rispetto a gennaio, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia. Si tratta del livello più alto dal dicembre 1990. Tra i membri più ricchi del cosiddetto "Club dei paesi sviluppati", forti aumenti dell'inflazione sono stati registrati in febbraio in Italia (nove decimi in più rispetto a gennaio, al 6,2%) o in Francia (otto decimi in più rispetto a gennaio, al 4,2%).

In particolare, l'accelerazione si spiega con la corsa dei prezzi dell'energia, aumentati del 26,6% tra febbraio 2021 e febbraio 2022, quattro decimi in più del mese precedente, ma anche dei beni alimentari che hanno fatto segnare un rialzo su base annua dell'8,6% a febbraio, dopo il 7,5% di gennaio. Escludendo l'energia e il cibo, che tendono ad essere le voci più volatili, l'inflazione di base nell'Ocse ha raggiunto il 5,5% a febbraio, quattro decimi di punto percentuale in più rispetto al mese precedente.

In Italia, i prezzi segnano un aumento del 5,7%. Negli Stati Uniti, l'aumento di un mese è stato di quattro decimi di punto percentuale al 7,9%, il tasso più alto dal gennaio 1982. La Spagna è stato uno dei paesi in cui l'aumento dell'inflazione è stato più forte a febbraio, dato che il 7,6% è stato di 1,4 punti percentuali superiore a gennaio.

Tra i pochi membri dell'organizzazione dove l'aumento in quel mese è stato più violento, spicca il caso della Turchia, con un'inflazione incontrollata al 54,4% nel secondo mese dell'anno, rispetto al 48,7% di gennaio. Infatti, se si escludesse il caso eccezionale della Turchia, la media dell'area Ocse si sarebbe attestata al 6,3% in febbraio, dopo il 5,8% di gennaio. Ci sono stati anche aumenti molto significativi in Lituania (1,7 punti percentuali al 14%), Lettonia (1,3 punti all'8,8%), Repubblica Ceca (1,2 punti al 10%) e Portogallo (1 punto al 4,4%).