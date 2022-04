Bufera per l'accordo con l'Arabia Saudita. Piquè: non ho nulla da nascondere

Un accordo che ha fatto già molto discutere quando fu firmato: prendere diversi milioni di euro da un regime, come l'Arabia Saudita, che viola i diritti umani ha attirato numerose critiche sulla Lega di calcio spagnola. Ora a riaccendere le tensioni è un audio rivelato dal giornale "El Confidential".

SI tratta di una intercettazione del 2019 di una telefonata tra il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales e difensore del Barcellona Gerard Piquè, in qualità di presidente della società Kosmos.

La federazione avrebbe concordato con la società una commissione milionaria per portare la Supercoppa spagnola a quattro squadre in Arabia Saudita. Nel contratto firmato con Sela, la società pubblica saudita, la Federazione avrebbe garantito la raccolta di 40 milioni di euro per ogni edizione, più dei 25 che sarebbero stati inizialmente pattuiti, mentre Kosmos avrebbe preso quattro milioni per ciascuno dei sei anni firmati, 24 in totale.

Piquè ha deciso di affrontare la questione di petto, e quindi questa notte ha tenuto una conferenza stampa su twitch per replicare alle domande dei giornalisti: "Mi sento molto orgoglioso per questo accordo perché per il calcio spagnolo è un accordo importante, assolutamente legale e, a mio modo di vedere, non c'è alcun conflitto di interesse".