Cadavere ritrovato nel Po: diffuse le foto degli abiti per identificare la vittima

Non ha un volto e neppure un nome. Non si conosce ancora l’identità del corpo senza testa e mani ritrovato in un borsone lungo l’argine del fiume Po lo scorso 4 aprile.

Così a distanza di nove giorni i carabinieri di Rovigo, autorizzati dalla Procura, chiedono aiuto. E lo fanno diffondendo le foto degli indumenti indossati da quella donna, giovane, di età non superiore ai 30 anni, di carnagione bianca.

Una camicia lunga di un blu intenso, con il colletto alla coreana e una fantasia di fiori rossi e decorazioni verdi ad arabesco, un paio di jeans stretti e un cardigan rosa con un ricamo di fiori.