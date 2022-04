Caivano, nuove minacce davanti alla chiesa a don Patriciello: "Non ho mai avuto paura"

“Non ho paura per me ma per i miei bambini, non vorrei che le mamme non li mandassero più in parrocchia".

Queste le parole che don Maurizio Patriciello, parroco da sempre in prima linea nella ‘terra di nessuno’ che è il Parco Verde a Caivano (Napoli), prete simbolo della Terra dei fuochi, aveva pronunciato due settimane fa, all’indomani dell’esplosione nella sua parrocchia di San Paolo di una bomba di carta davanti al cancello.

Un gesto intimidatorio che, in un attimo, ha fatto riaffacciare nel territorio il timore per la minaccia della criminalità organizzata che vede nel sacerdote un ostacolo al dominio indiscriminato. Dopo quell'episodio, don Patriciello è stato messo sotto scorta.

Questa mattina un nuovo messaggio minaccioso è stato rinvenuto dal sacerdote. 'Bla bla bla. Pe mo', (che potrebbe voler dire: solo chiacchiere, per il momento), è la scritta riportata su un cartellone affisso con del ferro filato all'esterno della parrocchia di San Paolo Apostolo, probabilmente stanotte. Anche questa volta, don Maurizio ha ribadito la sua linea: "Non ho mai avuto paura e continuo a non avere paura. Io faccio il parroco e continuerò a farlo".