Il Venezia esonera l'allenatore Paolo Zanetti

Il Venezia ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Alla vigilia della partita con la Juventus, la dirigenza lagunare ha ritenuto di sollevare dal ruolo l'allenatore che aveva portato in serie A la squadra dopo una corsa inaspettata. Al suo posto arriva il tecnico della Primavera Andrea Soncin.

Dopo un girone di andata buono per lottare per la salvezza, il girone di ritorno ha portato solo cinque punti. La squadra è ora all'ultimo posto della classifica, a sei punti dalla quartultima.

Zanetti paga dunque le otto sconfitte di fila che hanno fatto precipitare il Venezia all'ultimo posto solitario in classifica con 22 punti a quattro giornate dalla fine più l'eventuale recupero con la Salernitana.

"Come abbiamo detto nei giorni scorsi, tutti condividiamo il merito dei successi della scorsa stagione, e tutti dobbiamo assumerci la responsabilità dei fallimenti di questa stagione - sottolinea il presidente dei lagunari, Duncan Niederauer - È anche chiaro che dobbiamo fare del nostro meglio per lottare con tutti i nostri mezzi fino alla fine della stagione, e fare tutto ciò che pensiamo sia necessario per realizzare questo miracolo. I nostri fan non meritano nulla di meno".