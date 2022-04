Calcio, l'ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacconi ricoverato in prognosi riservata

C'è apprensione per le condizioni di salute dell'ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, 64 anni, ricoverato da oggi pomeriggio, in prognosi riservata, all'ospedale di Alessandria, dopo un malore accusato ad Asti. Tacconi era stato ospite ieri sera, nell'ambito della rassegna 'La giornata delle figurine', dove stava partecipando, in un ristorante della provincia, a una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Secondo quanto si è appreso l'ex calciatore, che era in compagnia di uno dei suoi figli, ha proseguito la serata in un locale da ballo nel centro della città. Questa mattina è stato portato all'ospedale 'Cardinal Massaia' di Asti, dove i medici hanno deciso il trasferimento ad Alessandria. Ora è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia.

È stato l'estremo difensore della Juventus per quasi un decennio (1983-1992) nonché capitano nelle ultime stagioni, è tuttora l'unico portiere a essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club all'epoca vigenti. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della nazionale italiana, totalizzando 7 presenze.