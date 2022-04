La Russia cede alla Fifa e ritira il ricorso sull'esclusione dai mondiali del Qatar

La Federcalcio russa ha ritirato il ricorso presentato il 30 marzo scorso contro la decisione della Fifa di vietare la sua partecipazione alle competizioni internazionali, accettando così la sua esclusione dalla Coppa del Mondo 2022. La notizia arriva direttamente dal Tribunale Arbitrale Sport (Tas), che quindi annuncia: "La procedura sarà chiusa a breve".

Lo scorso 18 marzo il Tribunale aveva respinto il ricorso della Federcalcio russa che chiedeva di giocare gli spareggi per Qatar 2022. La Federazione russa, invece, mantiene la sua procedura contro la Uefa, che ha bandito i suoi club e le sue nazionali dalle competizioni europee, mentre la sua squadra femminile spera ancora di partecipare a Euro 2022 questa estate in Inghilterra (6-31 luglio).

Ma intanto però è il resto del mondo dello sport russo che si rivolge al Tribunale di Losanna per ottenere la riammissione negli organismi internazionali. Sono ben 11 le federazioni che hanno presentato ricorso. Oltre a quello già citato della Federcalcio sulla decisione Uefa, risultano: il Comitato olimpico russo (Roc) ha presentato ricorso contro i Comitati olimpici europei (Eoc) per non aver consentito ad atleti e ai funzionari russi e bielorussi di partecipare ai Festival Olimpici della Gioventù Europea sia invernale (già svolto a marzo in Finlandia) che estivo.

La federazione russa di pattinaggio velocità, pattinaggio di figura ed alcuni atleti, tra essi i campioni della figura Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, hanno presentato ricorso contro la decisione emessa dal Consiglio dell'Isu (federazione internazionale) del primo marzo 2022 in cui, con effetto immediato e fino a nuovo avviso, non autorizzava nessun pattinatore russo a partecipare a competizioni internazionali. A presentare ricorso contro le rispettive federazioni internazionali per aver vietato la partecipazione alle gare, anche biathlon, canottaggio, rugby e ginnastica artistica.

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) aveva dato raccomandazione alle federazioni internazionali di sospendere gli atleti russi e bielorussi da tutti gli eventi sportivi internazionali a seguito dell'operazione militare russa in Ucraina.