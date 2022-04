Pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Torino

Doveva essere la gara della conferma, alla fine è stato il match dei rigori e degli orrori difensivi.

Il pareggio per 4-4 contro il Torino tiene ancora in piedi l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per il quinto posto e la qualificazione alla prossima Europa League. Ora sarà decisiva la sfida di lunedì sera contro la Salernitana, sempre al Gewiss Stadium.

Ritmi infernali e continui ribaltamenti di fronte: la prima frazione di Atalanta-Torino è stata scandita dai quattro gol e dai parecchi errori da parte di entrambe le formazioni. A sbloccare la partita sono stati i granata con Sanabria, il numero 19 ha ribadito in rete l'assist di Praet dalla corsia destra. La reazione da parte degli orobici è stata immediata, la Dea ha trovato prima il pareggio su calcio di rigore con Muriel - per fallo di Rodriguez su Zappacosta - e poi la rete del vantaggio con De Roon: l'olandese ha calciato di prima intenzione dalla distanza direttamente su suggerimento da corner di Muriel. Al 36' è arrivato anche il gol del 2-2 con Lukic, sempre dal dischetto dopo un fallo di Freuler su Sanabria.

Nel secondo tempo la reazione che ci si aspettava dalla compagine orobica si è manifestata soltanto dopo due minuti, quando Zapata ha provato a calciare in porta ma è stato murato da Bremer. Nonostante la spinta del proprio pubblico, i nerazzurri hanno faticato a trovare varchi, poi nel giro di cinque minuti sono arrivati due gol: prima Lukic, ancora dal dischetto dopo un fallo di Toloi su Pobega, poi l'autorete di Freuler hanno dato una spallata al match.

A 12' dal termine del tempo regolamentare Pasalic ha però sfruttato un errore difensivo e servito da Muriel ha siglato il gol del 3-4. La rete del croato ha riaperto la partita e subito dopo è arrivata la rete del pari di Muriel, sempre su calcio di rigore, il quarto assegnato da Abisso. Dopo cinque minuti di recupero la sfida si è chiusa con un buon pareggio per entrambe: l'Atalanta, infatti, è ancora in corsa per l'Europa.

Tabellino

ATALANTA-TORINO 4-4

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Scalvini 5.5 (24'st Demiral 6), Palomino 5.5, Djimsiti 4.5 (1'st Toloi 5); Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 5 (24'st Pasalic 7), Zappacosta 6.5; Pessina 5 (24'st Boga 6), Muriel 7.5; Zapata 6.5 (33'st Malinovskyi 6). In panchina: Sassi, Sportiello, Mihaila, Cittadini, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 6.5

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 5 (39'st Djidji s.v.), Bremer 6.5, Rodriguez 5.5; Singo 5, Ricci 5.5 (14'st Pobega 6.5), Lukic 7.5, Aina 5; Praet 6.5 (40'st Seck s.v.), Pjaca 6 (31'pt Brekalo 6); Sanabria 7 (40'st Pellegri s.v.). In panchina: Berisha, Gemello, Belotti, Ansaldi, Vojvoda, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric 6.5

ARBITRO: Abisso di Palermo 5.5

Reti: 4'pt Sanabria, 18'pt (rig) e 39'st (rig) Muriel, 23'pt De Roon, 36'pt (rig) e 18'st (rig) Lukic, 23'st aut. Freuler, 33'st Pasalic.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 10.014

Ammoniti: Freuler, Lukic, Pasalic, Zima.

Angoli: 8-0.

Recupero: 1', 5'.