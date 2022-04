Milan in vendita: entro un mese la cessione al fondo del Bahrain, Investcorp

Potrebbe bastare poco meno di un mese per decidere il destino del Milan, di cui il fondo del Bahrain, Investcorp, sta trattando l'acquisizione dagli americani di Elliott.

Sarebbe questa, infatti, la durata dell'esclusiva concessa al fondo da Elliott, secondo indiscrezioni. Confermato in un miliardo di euro, incluso il debito, il valore attorno a cui le parti stanno cercando un accordo per il club rossonero. La notizia è stata rilanciata da Reuters e anche da Bloomberg.

Investimenti in Italia per il fondo del Bahrain che vede in campo il presidente esecutivo, Mohammed Mahfoodh Al Ardhi. Sarebbe l’ennesimo investimento in Italia, dopo quelli fatti con Gucci, Riva e Dainese. Al momento i rappresentanti di InvestCorp, Elliott e Milan, non hanno ancora rilasciato commenti in merito.

Investcorp è un fondo d'investimento fondato nel 1982 che vanta 40 miliardi di dollari di asset in gestione, che si è espanso nel corso degli anni a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Mumbai e Singapore. Il presidente di Investcorp è Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, ex capo militare. È anche il presidente di Bank Sohar, banca fondata 2007. Insomma, un uomo potente, che potrebbe diventare a sorpresa il nuovo proprietario del Milan.

Maldini: Cessione Milan? So poco

"Cessione? So poco, è normale che nel futuro del Milan ci possa essere anche una vendita. Non so quando sarà quel momento. A poche giornate dalla fine, credo sia interesse di tutti provare a vincere questo campionato. Abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia da giocarci". È il commento del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, rilasciata a Dazn poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Genoa a San Siro, in risposta ad una domanda sulle voci di una trattativa tra Elliot e Investcorp per la cessione del club.