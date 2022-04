Serie A: il Napoli straccia il Sassuolo 6-1, un Verona corsaro vince a Cagliari 2-1

Il Napoli si mette alle spalle le polemiche dei giorni scorsi con una super prestazione: 6-1 al Sassuolo. A Cagliari il Verona vince 2-1.

Partenza super del Napoli, reduce da tre gare senza vittorie e contestato dai tifosi in avvio di partita. Azzurri avanti di quattro gol all'intervallo, in rete nei primi venti minuti Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Buone risposte per Spalletti, che in difesa ritrova Di Lorenzo, subito titolare dopo l'infortunio. Avvio complicatissimo invece per il Sassuolo: Dionisi corre ai ripari, toglie Djuricic al 25' e fa altri due cambi all'intervallo, ma a inizio ripresa arriva la doppietta di Mertens e nel finale il gol di Rrahmani. Lopez all'87' firma il 6-1.

Il Verona vince a Cagliari 2-1 ed inguaia i sardi nella corsa salvezza. Decidono le reti di Barak e Caprari nel primo tempo. Al 58' Joao Pedro accorcia le distanze su calcio di punizione ma per il Cagliari, alla settima sconfitta nelle ultime otto partite, non c'è più tempo.