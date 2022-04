Calcio, Spezia-Inter 1-3, tripletta dei milanesi che tornano in testa alla classifica

Nella ripresa Perisic e Barella mancano il raddoppio che trova, invece il neo-entrato Lautaro al 73imo minuto - per lui quota 15 reti in questo campionato. I liguri riaprono la partita nel finale con Maggiore, ma Sanchez - al 3' di recupero - chiude la sfida e regala i tre punti all’Inter.

La squadra di Inzaghi conferma un periodo in crescita. I nerazzurri controllano per mezz’ora e poi sbloccano il match con un tiro al volo di Brozovic al 31imo.

In attesa della partita del Milan a San Siro, l'Inter torna in testa alla classifica di serie A, nell'anticipo della 33ima giornata. 69 punti contro i 68 dei diavoli.

La cronaca del match

I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa con Gyasi, dopo appena cinque minuti, ma Handanovic è attento ed esce provvidenzialmente sull'attaccante bianconero, dopo un errore di Perisic. Al 13' Dzeko non ha saputo approfittare di un'occasione d'oro e tocca fuori da cinque-sei metri. Ma la gara la fanno i nerazzurri per mole di gioco e possesso palla, controllando la partita ed attendendo al varco con lucidità i padroni di casa fino al 31' dove i milanesi trovano il gol del vantaggio, a firma Brozovic: un gran sinistro sotto la traversa - confermato dal VAR - su sponda aerea di D'Ambrosio.

Al 39' Correa sfiora il raddoppio - venendo murato due volte dalla difesa - poi ad inizio ripresa ci pensa anche Barella, a spaventare Provedel con un mancino da una buona posizione ma che termina sul fondo.

Il raddoppio dell'Inter arriva comunque al 73' grazie al neo entrato Lautaro, che tocca quel tanto che basta su cross di Perisic, e firma il 2-0 che mette in cassaforte il risultato, anche se nel finale il gran gol di Maggiore prova a riaccendere inutilmente le speranze dello Spezia.

Nel recupero ci pensa Sanchez a richiuderla definitivamente con la rete del 3-1 su assist di Lautaro.

La pagella: Brozovic, gol a parte, ha confermato la sua presenza essenziale: da quando è rientrato l'Inter non ha più deragliato (terza vittoria consecutiva). Anche D'Ambrosio contribuisce con un assist decisivo al successo nerazzurro. Non male Barella. Da citare Maggiore (dello Spezia) non solo per il gol.

Inter quindi sempre più in corsa per lo scudetto e per la Coppa Italia. In attesa della sfida del Milan contro il Genoa più tardi.