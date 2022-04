Montreal: condannato a pagare 7 milioni di dollari per furto di sciroppo d'acero

Dovrà pagare una multa di oltre 9 milioni di dollari canadesi, l'equivalente di 7,2 milioni di dollari, un uomo condannato dalla Corte suprema del Canada per il più grande furto di sciroppo d'acero del Paese, messo a segno nel 2012.

Richard Valliéres, insieme ad altre 15 persone, avevano rubato 5.000 tonnellate di sciroppo da un magazzino a 150 chilometri da Montreal, per un valore stimato di circa 18 milioni dollari canadesi. Dalla vendita i ladri avevano ricavato circa 10 milioni.

Per quello che è considerato il furto del secolo in Canada, Valliéres era accusato, tra l'altro, di frode e furto. Originario del Québec, è stato condannato nel 2016 a otto anni di reclusione e a una multa di oltre 9 milioni di dollari canadesi, ma la somma è stata ridotta in appello a un milione di dollari, cifra commisurata ai guadagni personali.

La Corte Suprema del Canada ha, però, annullato all'unanimità la sentenza della Corte d'Appello e ha ordinato a Valliéres, ancora in carcere, di restituire un valore equivalente a quanto aveva ricavato dalla vendita dello sciroppo d'acero.

"Il crimine non paga", ha affermato Richard Wagner, presidente della Corte suprema canadese. Valliéres ha 10 anni di tempo per pagare la multa o, in alternativa, scontare altri sei anni di carcere.