Cannes, polemica sul film sugli zombie "Z (comme Z)": il titolo evoca la guerra

Il film di Hazanavicius è una commedia sugli zombie ed è il remake del film giapponese del 2017 “Zombie contro zombie - One Cut of the Dead” . Il titolo contestato è in realtà quello “francese” con cui è registrato a Cannes. Quello internazionale è invece “Final Cut”. Sostiene il regista che il Festival farà riferimento a quest'ultimo.

"Riteniamo che cambiare il titolo del film di apertura del Festival di Cannes sarebbe un gesto contro la barbarie, la violenza e il terrore dell'esercito russo", scrive il direttore dell'Istituto Volodymyr Sheiko . La responsabile del cinema della struttura, Natalie Movshovych , fa notare che in Russia "i media locali hanno già utilizzato il titolo del film, pubblicando articoli che potrebbero essere riassunti come: ‘Vedi? Ci stanno sostenendo’ e che per questo è necessario cambiarlo a nome di tutte le vittime della regione di Kiev, Mariupol e Kharkiv".

"Ho dedicato diversi anni della mia vita alla realizzazione di un film intitolato The search sulla guerra del 1999 tra Cecenia e Russia, che ha mostrato il modo barbaro in cui l'esercito russo ha trattato il popolo ceceno - ha aggiunto - Penso di essere l'unico regista francese che ha fatto un film su questo".

Sembra però che adesso sia troppo tardi per eventuali modifiche visto che mancano solo due settimane all'uscita della pellicola nelle sale francesi. “Il titolo è ovunque: su tutto il materiale di marketing e anche nei titoli di coda - ha sottolineato il regista - Ma ci siamo assicurati che il titolo internazionale, ”Final cut", venga usato durante il Festival di Cannes e in tutto il materiale che sarà esposto. L'avrei cambiato ovunque se avessi potuto farlo. Il mio cuore va al popolo ucraino che ha sofferto e l'ultima cosa che voglio fare è causare più dolore o più disagio".

Ma perché proprio la Z , tra i vari simboli adottati sui mezzi militari? Tra le iInterpretazioni più diffuse quelle per cui vorrebbe dire "per la vittoria " ovvero " Za pobedy ", oppure " Zapad " , Ovest , la direzione dell'invasione.

La Z, a giudicare da quanto si legge sui social network, va moltiplicandosi sulle magliette dei russi, sulle auto private, nei flash mob pro-Putin, nel merchandising in vendita su Internet. L'atleta russo Ivan Kuliak ha gareggiato con una "Z" sul petto alla Coppa del Mondo di ginnastica artistica in Qatar e l'ha sfoggiata sul podio accanto all'atleta ucraino Illia Kovtun.

Dal primo giorno dell'invasione dell'Ucraina la lettera “Z” - peraltro non presente nell'alfabeto cirillico - è apparsa dipinta in vernice bianca sui mezzi militari russi, sollevando molte curiosità sul suo significato.

Il film “Tchaikovsky's wife”

La lettera dell'Istituto Ucraino contesta poi anche la decisione di mettere in concorso l'ultimo film del regista russo Kirill Serebrennikov, “Tchaikovsky's wife”. Si accusa Serebrennikov "non come artista", ma per il suo rapporto con Vladislav Surkov, ex consigliere di Putin dal 2013 al 2020, quando è stato rimosso per ordine presidenziale.

In una recente intervista a FRANCE 24, il regista teatrale e cinematografico russo Kirill Serebronnikov ha detto che ciò che stava accadendo in Ucraina era una "guerra" - in Russia il conflitto è chiamato "operazione militare speciale" - e che la Russia l'aveva "ovviamente" iniziata, agigungendo che la "tragedia" in Ucraina gli spezza il cuore.