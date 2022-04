Carbonara Day, si celebra oggi uno dei piatti più amati al mondo. E sui social parte la sfida

Una sorta di “spaghettata social”: un intero giorno dove ognuno potrà presentare la sua versione perfetta della carbonara. Ormai risale a 7 anni fa, il primo festeggiamento ufficiale di uno dei piatti più conosciuti, amati e copiati in assoluto, ovvero la carbonara. Si tratta del Carbonara Day, da festeggiarsi rigorosamente il 6 aprile. Una ricorrenza che si svolge più che altro sui social da tutti gli amanti della buona cucina e della pasta: puristi e innovatori sono chiamati a condividere la loro ‘Carbonara perfetta’ su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara. Questo piatto è da considerarsi una sorta di patrimonio italiano, tra quelli considerati "tradizionali" della nostra cucina è il più giovane. Si piazza al secondo posto nella classifica dei piatti di pasta più amati dagli italiani, dopo la lasagna e prima delle tagliatelle. Terza, dopo la pizza e la lasagna, nella classifica dei piatti tipici italiani più conosciuti al mondo.

Ad oggi oltre 1.4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag #Carbonara. Ideato dai pastai di Unione Italiana Food e supportato IPO – International Pasta Organisation, il #CarbonaraDay ha raggiunto in 5 anni una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone, diventando appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina.

Ma quando nasce la carbonara?

La carbonara nasce nel secondo dopoguerra incontrando fin da subito il gusto della città e del territorio con cui si identifica. Come al solito però, non esiste un’unica tradizione legata alla nascita della carbonara, anzi...esistono delle vere e proprie diatribe. C'è chi sostiene che la carbonara sia un piatto di tradizioni antiche: la sua nascita, secondo questo filone, risalirebbe al 1944 e deriverebbe dall’unione tra una ricetta tipica italiana, ovvero la pasta, con gli ingredienti della cosiddetta “Razione K” dei soldati americani, ovvero tuorli d’uovo in polvere e bacon. Tra l'altro, l’inventore della “Razione K”, che veniva servita in accompagnamento agli spaghetti per integrare la dose di carboidrati, è il biolog statunitense Ancel Keys, colui che scoprì - in seguito - la dieta mediterranea.

C'è poi chi sostiene che le origini di questo piatto siano legate ai carbonari appenninici che preparavano questo piatto sfruttando ingredienti semplici e facilmente reperibili, derivanti dal piatto “cacio e ova” tipico degli Appennini abruzzesi. Non è finita qui: un’ultima ipotesi collegherebbe la carbonara alla cucina napoletana individuando nel trattato del 1837 “Cucina teorico-pratica” di Ippolito Cavalcanti la probabile origine del piatto. La cultura culinaria napoletana infatti, è solita unire uno sbattuto d'uova, formaggio e pepe ai piatti. Per questo alcuni considerano la carbonara, figlia della cucina napoletana. La versione più attendibile potrebbe essere quella che la vede come piatto di incontro tra la cucina italiana e i soldati americani. Si dice infatti che la carbonara sia nata nel 1944 grazie all’unione dei soldati americani e di un bravo cuoco di una trattoria di via della Scrofa a Roma. Sta di fatto che oggi la carbonara a tutti gli effetti fa parte del patrimonio culinario romano.

Il 25% degli italiani mangerebbe volentieri una carbonara con Carlo Verdone

La carbonara è il piatto di pasta più social è anche quello che condividiamo con più piacere con i nostri cari. Una ricerca commissionata dai pastai di Unione Italiana Food all'Istituto Piepoli rivela che per 9 italiani su 10 (95%) la Carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia. Secondo l'indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la Carbonara è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici.

A fronte di questa dimensione quotidiana del piatto di pasta più amato, non c'è da stupirsi se, alla domanda ''mangerebbe una carbonara con…'' sono due volti noti e ''rassicuranti'' del Belpaese i commensali preferiti dagli italiani: Carlo Verdone, con il 25% delle preferenze, soprattutto tra gli over 35, e Sergio Mattarella (14%, con prevalenza degli over 54 anni) ''battono'' i Måneskin, Drusilla Foer e Chiara Ferragni, tutti sotto la soglia del 10%.

Dalla ricerca emerge anche che per 2 italiani su 3 (67%) la Carbonara più buona è quella preparata tra le mura domestiche. Con un po' di presunzione, sostengono che la migliore è quella fatta da sé (35%), perché ognuno ha il suo segreto per farla al meglio, dalla preparazione della crema di uovo, formaggio e pepe, dal taglio del guanciale, o dal tipo di pasta scelta…Mentre per 1 italiano su 3 la perfetta carbonara condivisa è fuori casa, magari d'autore: in una trattoria tipica. E infine per 1 intervistato su 3 la Carbonara è un premio: per festeggiare un successo ottenuto, la fine di una giornata impegnativa, un pranzo della domenica o una ricorrenza. Ma il 58% degli italiani sostiene che per concedersi un piatto di Carbonara non serve un'occasione speciale.