Del Ponte: "Corte penale spicchi mandato di arresto per Putin"

L'ex procuratore per i crimini di guerra Carla Del Ponte ha chiesto alla Corte penale internazionale di emettere un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin. "Putin è un criminale di guerra", ha detto in un'intervista al quotidiano ginevrino “Le Temps”.

Nota per le sue indagini sui crimini di guerra in Ruanda e nell'ex Jugoslavia, oltre che per aver prestato servizio per anni nella commissione investigativa delle Nazioni Unite sugli abusi dei diritti nella guerra in Siria, Del Ponte ha ricordato che spiccare un mandato d'arresto rappresenta un segnale importante. "È l'unico strumento esistente che consente di arrestare l'autore di un crimine di guerra e portarlo davanti alla Corte penale internazionale", ha detto. Non necessariamente Putin verrebbe messo in carcere dopo il mandato di arresto, ha spiegato. "Se rimane in Russia, non verrebbe mai arrestato. Ma sarebbe impossibile per lui lasciare il suo Paese e sarebbe un segnale forte che ha molti stati contro di lui", ha aggiunto.

"Speravo di non rivedere mai più le fosse comuni", ha detto inoltre al quotidiano svizzero in lingua tedesca Blick. “Questi morti hanno persone care che non sanno nemmeno cosa ne è stato di loro. Questo è inaccettabile".

Altri crimini di guerra identificati in Ucraina includono attacchi a civili, la distruzione di edifici civili e persino la demolizione di intere città. La ex procuratrice ha detto che l'indagine in Ucraina sarebbe più facile di quella in Jugoslavia perché il paese stesso ha richiesto una verifica internazionale. L'attuale procuratore capo della CPI, Karim Khan, ha visitato l'Ucraina il mese scorso. Se la CPI trova prove di crimini di guerra, ha detto Del Ponte, "devi salire nella catena di comando finché non raggiungi coloro che hanno preso le decisioni". Ha detto che sarebbe possibile risalire anche a Putin: "Quando sono iniziate le indagini su Slobodan Milosevic, era ancora presidente della Serbia. Chi avrebbe pensato allora che un giorno sarebbe stato giudicato? Nessuno". Del Ponte ha aggiunto che dovrebbero essere svolte indagini su possibili crimini di guerra commessi da entrambe le parti, indicando anche i rapporti sulla presunta tortura di alcuni prigionieri di guerra russi da parte delle forze ucraine.

Chi è Carla Del Ponte

Classe 1947, Del Ponte è una magistrata svizzera che è stata dal 1999 al 2007 capo pubblico ministero nel Tribunale per i crimini di guerra insediato dall’Onu. Si è occupata dei crimini commessi nella ex Jugoslavia e del genocidio in Rwanda.

Nata a Lugano, Del Ponte è assurta per la prima volta a fama internazionale nel 1981, quando si trovò a collaborare con Giovanni Falcone e altri PM italiani sulle indagini relative al traffico di droga e altri crimini di carattere finanziario della mafia siciliana. È stata nominata nel 1994 Procuratore capo della Confederazione svizzera. Nel corso del suo mandato ha indagato sul riciclaggio del danaro sporco. Ha anche svolto indagini sui conti bancari della famiglia di Boris Eltsin, già primo presidente della Russia postcomunista, di Raúl Salinas (Messico), della famiglia Bhutto (Pakistan), e su altre persone legate ai network terroristici mediorientali.