Carol Maltesi, il padre scrive al killer: "Ti aspetto quando esci dal carcere"

In uno dei post riporta le dichiarazioni al quotidiano locale Il Corriere Veneto: “Se un giorno tornerai fuori troverai me ad aspettarti”.

Lo sfogo corre lungo diversi post, in cui condivide interviste, foto della ragazza da sola o assieme a lui, canzoni dedicate a Carol e la ricostruzione dell’orrore per quello che la giovane deve aver vissuto negli ultimi atti della sua vita.

Il padre di Carol Fontana, la ragazza di 26 anni barbaramente uccisa da Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio , non riesce a trattenere sui social la rabbia e il dolore per la perdita della figlia.

In un altro, di cinque giorni fa, lo sfogo più forte, inarrestabile: “Tu diavolo maledetto assassino psicopatico mostro macellaio (…) come ti sei permesso a togliere la vita e a torturare su bel viso e corpo anche dopo la sua morte della mia bimba (…) schifoso satanista (…) Meglio che marcisci in cella di isolamento (…) Carol Angie Deborah figlia mia preziosa".