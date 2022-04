Caso Cucchi, due Carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale

Condannati in via definitiva a 12 anni per omicidio preterintenzionale Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, i due carabinieri imputati per il processo in Cassazione per la morte di Stefano Cucchi, ma con una pena ridotta (in appello erano stati condannati a 13 anni). E' la sentenza della Suprema Corte.

Ci sarà invece un nuovo processo di appello per altri due militari, accusati di falso: riaperto l'appello bis per Roberto Mandolini - che era stato condannato a 4 anni di reclusione - e per Francesco Tedesco, condannato a 2 anni e mezzo di carcere: per questo reato, però sarebbe prossima - nel maggio 2022 - la prescrizione. Annullata dunque la sentenza d'appello per loro: al primo erano stati inflitti quattro anni di reclusione per aver coperto quanto accaduto, e due anni e mezzo a Tedesco che - inizialmente imputato per il pestaggio - durante il processo di primo grado aveva denunciato i suoi colleghi diventando un teste chiave dall'accusa.