Caso Maddie: dopo 15 anni incriminato il tedesco Christian Brueckner, già principale sospettato

Fonti portoghesi hanno confermato che le autorità locali hanno incriminato Christian Brueckner, tedesco di 44 anni, per la scomparsa di Madeleine McCann. La piccola, che abitava a Leeds in Gran Bretagna con i genitori era sparita durante una vacanza a Praia da Luz, in Portogallo, il 3 maggio 2007. Lo si legge sul sito del quotidiano britannico 'Evening Standard'.

Una dichiarazione rilasciata dalla Procura di Portimao del Dipartimento per le indagini penali e l'accusa (DIAP) di Faro afferma che "nell'ambito dell'indagine sulle circostanze della scomparsa di Madeleine McCann nel 2007, una persona è stata incriminata mercoledì". L'ufficio del procuratore generale del Portogallo e la Polizia Giudiziaria non hanno ancora rilasciato alcun commento ufficiale.

E' dal 2020 che le autorità tedesche affermano di avere prove dell'omicidio della piccola Maddie che identificano in un pedofilo tedesco recidivo, già in detenzione, come il principale sospettato. Il 44enne Christian Brueckner, risulta già detenuto per altri reati (pedofilia e violenza sessuale) in un carcere di massima sicurezza di Oldenburg (Germania). All'epoca della sparizione di Maddie avrebbe eseguito più volte lavori di riparazione presso l'Ocean Club di Praia da Luz, in Portogallo, struttura presso la quale l'uomo "era molto familiare".

Madeleine McCann, conosciuta come Maddie, scomparve il 3 maggio 2007 poco prima del suo quarto compleanno a Praia da Luz, una località balneare nel sud del Portogallo, dove era in vacanza con i suoi genitori e un gruppo di amici. La sua scomparsa dette luogo a un'eccezionale campagna internazionale per provare a trovarla. Le foto della piccola Maddie, con i suoi capelli castano chiaro a caschetto e i suoi grandi occhi chiari, hanno fatto storia oltre a essere diventate virali.