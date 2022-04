Cast Away: Tom Hanks si riunisce con Wilson dopo 22 anni dal film

Sono passati ormai 22 anni da quando Chuck Noland, il personaggio interpretato da Tom Hanks in Cast Away, è precipitato su un’isola deserta garantendo una nomination agli Oscar per l’attore che, oggi, è riuscito a ritrovare il suo compagno di avventure: Wilson! Il celebre pallone, confidente e amico di Chuck nei lunghi anni passati in solitudine sull’isola deserta, è stato il protagonista insieme ad Hanks di una partita di apertura della MLB dei Cleveland Guardians a Cleveland. L’attore si è infatti presentato sulla montagnetta di centrocampo per lanciare il primo pitch del match, come promemoria di come lo sport possa “salvare la vita”.

In realtà, già nel 2015 Wilson e Tom Hanks erano apparsi insieme in occasione di un altro evento sportivo, una partita dei Rangers al Madison Square Garden. Sembra quindi che l’attore tenga ancora molto al suo compagno e collega cinematografico.