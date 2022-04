Catturato l’uomo che ieri pomeriggio avrebbe sparato al cuoco di un locale al centro di Pescara

È durata poco la fuga dell'uomo, un abruzzese che vive all’estero, che ieri pomeriggio avrebbe sparato al cuoco di un risto-bar nel centro di Pescara. La vittima è grave e dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Tutto è accaduto nel centro storico. L’uomo di 29 anni, aveva ordinato un piatto di carne e del vino. Ma l’attesa sarebbe stata troppo lunga. Così il 29enne avrebbe cominciato a lamentarsi. Prima la lite con il cuoco, un domenicano di 23 anni, poi un pugno. Quando il ragazzo è caduto a terra l’aggressore, ha girato intorno al bancone, e ha sparato colpendo il giovane al polmone e alle vertebre. Cinque i colpi sparati.

Dopo la sparatoria è fuggito. Prima si è nascosto da parenti, poi ha preso un taxi diretto sulla A14 in direzione nord. La Polizia lo ha rintracciato e ha contattato il tassista spiegando i fatti per evitare situazioni pericolose.

L’aggressore è stato catturato nell'area di servizio Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. Sequestrata una pistola semiautomatica, che verrà analizzata per capire se è la stessa usata nella sparatoria. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato dalla Polizia per tentato omicidio e detenzione illegale di armi.