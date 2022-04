Centodieci anni fa moriva Bram Stoker, l'autore di Dracula, il romanzo gotico più celebre di sempre

Centodieci anni fa, il 20 aprile 1912, moriva a Londra Bram Stoker, lo scrittore irlandese entrato nella letteratura mondiale per aver dato alle stampe il più celebre romanzo gotico dell’orrore, Dracula.

Nato in un sobborgo di Dublino nel 1847, Abraham Stoker, che in famiglia veniva chiamato semplicemente Bram, era figlio di un impiegato presso la segreteria del castello della capitale irlandese. Fu affetto nei primi anni di vita da diversi problemi di salute: malato e privo di forze, trascorreva lunghi periodi a letto, in completa solitudine. Ciò, oltre a non indebolire la sua forza d’animo, lo spinse a trattare i temi della morte, del decadimento fisico e del sonno perenne nelle sue opere.

Studiò diverse discipline (dalla storia alla letteratura, dalla matematica alla fisica) presso il celebre Trinity College di Dublino. Oltre a fare pratica presso la testata The Evening Mail, dove si cucì addosso la nomea di severo critico teatrale, lavorò come domestico e impiegato amministrativo, come il padre. Occupandosi di teatro e prosa, entrò in contatto con Henry Irving, celebre attore britannico (il primo ad essere nominato Cavaliere), con il quale strinse un sodalizio artistico e amicale durato tutta la vita. Stoker, infatti, dopo aver sposato nel 1878 Florence Balcombe, si trasferì definitivamente a Londra. Qui diresse il Lyceum Theatre, divenendo segretario e assistente di Irving.