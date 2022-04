Charles Leclerc derubato dell'orologio durante una passeggiata a Viareggio

Il pilota di Formula 1 della Ferrari, Charles Leclerc, è stato rapinato del suo orologio.

Il fatto, stando a quanto racconta sui social il suo preparatore, Andrea Ferrari, è successo ieri sera a Viareggio, in provincia di Lucca: il campione monegasco sarebbe stato avvicinato da un malvivente che gli ha portato via un costoso orologio Rolex mentre si trovava in compagnia dello stesso Ferrari, in via Salvatori, nel quartiere Darsena.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Viareggio, che per ora mantengono il massimo riserbo sull'inchiesta in corso. "Sono mesi - scrive il personal trainer di Leclerc in una storia su Instagram - che via Salvatori è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico".