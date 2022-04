Charles Michel è a Kiev: "Cuore dell'Europa libera e democratica"

Il tweet è accompagnato da una fotografia scattata sul binario di una stazione della capitale ucraina. Michel è stato accolto all'arrivo in stazione a Kiev dalla ministra per l'Integrazione europea, Olha Stefanisyna. In giornata vedrà il presidente ucraino Volodymy Zelensky.

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in treno a Kiev, "cuore dell'Europa libera e democratica". Lo annuncia via social

"A Borodyanka. Come Bucha e troppe altre città in Ucraina. La storia non dimenticherà i crimini di guerra che sono stati commessi qui. Non può esserci pace senza giustizia", scrive ancora il presidente del Consiglio europeo da Borodyanka, insediamento vicino Bucha a pochi chilometri dalla Capitale dove i civili sono stati vittime di una serie di massacri che le autorità ucraine imputano alle truppe di occupazione russe.