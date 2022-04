Chi sono e cosa fanno le figlie di Putin nel mirino delle sanzioni occidentali

Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova sono le figlie “ufficiali” di Putin. Entrambe trentenni con temperamenti diversi, sono sempre state lontane dalle luci della ribalta, per una precisa volontà dello zar che stavolta, però, non è riuscito a tenerle fuori: le nuove sanzioni dall'occidente colpiranno anche a loro.

Le nuove sanzioni varate dagli Usa, in raccordo con G7 e Unione europea, contro la Russia colpiranno le figlie di Vladimir Putin e la figlia del ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Lo ha confermato un alto funzionario dell'amministrazione Usa in un punto con la stampa: "Abbiamo visto da parte del leader del Cremlino e di altri oligarchi tentativi e sforzi per nascondere beni nei conti dei loro familiari". Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di includere tra i soggetti sanzionali le figlie avute dalla prima moglie, Lyudmila Shkrebneva. A rivelarlo sono diplomatici citati dal Wall Street Journal: i nomi delle figlie del presidente si aggiungerebbero così all'elenco di centinaia di oligarchi e personaggi politici russi che sono stati colpiti in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Nella black list Ue ci sarebbero anche: Herman Gref, capo della Sberbank, la più importante banca russa, il patron dell'alluminio Oleg Deripaska e ancora Alexander Shulgin, responsabile della piattaforma per l'e-commerce Ozon, Boris Rotenberg, e Said Kerimov, che controlla la più grande miniera d'oro della Russia.

Chi sono Maria ed Ekaterina

Tornando alle figlie del presidente russo. Sappiamo ben poco della vita privata del presidente russo, non ne parla quasi mai, le uniche certezze sul Putin non politico sono le due figlie avute con l'ex assistente di volo Lyudmila Shkrebneva, con la quale è stato sposato per trent'anni, fino al divorzio nel 2013.

Maria Vorontsov, chiamata anche Marija Putina, ha 36 anni, nasce a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1985, Ekaterina nasce un anno dopo, a Dresda in Germania, sede assegnata al padre dal Kgb.

Entrambe prendono il nome dalle loro nonne e frequentano una scuola di lingua tedesca ma, quando Putin diventa presidente nel 2000, la loro istruzione prosegue a casa.

Anche all'università frequentano le lezioni sotto falsa identità: Maria si laurea in medicina a Mosca, mentre Ekaterina fa studi asiatici al college.

Ricorda l’ex moglie di Putin, raccontando uno dei pochi aneddoti privati della famiglia: "Non tutti i padri amano i loro figli come lui, le ha sempre viziate, mentre io dovevo disciplinarle".

Di cosa si occupano Maria ed Ekaterina

Maria è ricercatrice genetica e vive a Mosca, dopo aver sposato un uomo d'affari olandese, da cui ha un figlio, il primo nipote di Putin.

Ekaterina, la più piccola, ha un profilo più glamour: ex ballerina acrobatica, assume un ruolo di rilievo all'Università di Mosca nel campo dell'intelligenza artificiale. Nel 2013 sposa il miliardario russo Kirill Shamalov, ma coppia si separa 5 anni dopo. Ekaterina fa il suo debutto in tv come esperta di biotecnologie, senza comunque menzionare la parentela con Putin. Nel 2021 interviene al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ma nessuno si rivolge a lei in quanto figlia del presidente. Il suo nome viene associato a Putin lo scorso marzo, quando un’attivista francese fa irruzione in una villa da 4 milioni di euro sul lungomare di Biarritz, utilizzata dalla ragazza, per protestare contro la guerra in Ucraina.

Di entrambe le figlie di Putin non ci sono foto ufficiali di famiglia e lo stesso leader del Cremlino non le nomina mai pubblicamente. Solo in un paio di occasioni, parla di loro e ma senza dettagli. Alla fine del 2020, quando annuncia che una delle due ha partecipato ai test per il vaccino russo anti-Covid: "Si sente bene, ha anticorpi alti", il suo unico commento.

Tre anni prima, nella nota intervista realizzata da Oliver Stone, confessa di essere diventato nonno. E alla domanda del regista se riesca a giocare con il nipote, lo zar risponde: "Molto di rado, purtroppo".

Per il resto, ogni tentativo di strappargli qualche particolare sulla sua vita fuori dalla politica si rivela inutile. E quando nel 2008 iniziano a girare voci su una storia con una stella 24enne della ginnastica, Alina Kabaeva, Putin liquida così la vicenda: "Non mi sono mai piaciuti quelli che irrompono negli affari privati degli altri per soddisfare le loro fantasie".

Della love story non arrivano conferme per i successivi 15 anni, alimentando ogni tipo di illazioni. Persino che la coppia abbia avuto quattro figli.