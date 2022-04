Chi sono, e perchè si arruolano, i foreign fighters italiani

La morte di Edy Ongaro, il miliziano italiano ucciso nel Donbass per lo scoppio di una bomba a mano mentre combatteva a fianco delle milizie filorusse, riporta in primo piano il tema dei cosiddetti foreign fighters, quei veri e propri legionari con passaporto della Repubblica italiana che negli ultimi anni si sono schierati con le forze separatiste di Donetsk e Lugansk. E che, nelle ultime settimane, con lo scoppio delle ostilità in Ucraina, hanno trovato una nuova occasione per imbracciare le armi e unirsi agli scontri.

Ansa/ Collettivo Stella Rossa Nordest Edy Ongaro, 46 anni, colpito in trincea da una bomba a mano

Si calcola che dal nostro paese siano andate a combattere in Ucraina diverse decine di persone (una sessantina), di cui alcune già presenti in quel territorio da diversi anni. Si tratta di persone equamente distribuite tra le due fazioni combattenti, solitamente maschi adulti con un livello socioeconomico medio-basso e senza famigliari al seguito. Tra i paesi occidentali, solo la Germania (150) e la Serbia (100) supererebbero l’Italia per numero di miliziani. Del resto, basta andare in rete per trovare modalità e tempi di reclutamento: tra i vari siti a disposizione, Fight for Ukraine, che consente in sette semplici passaggi di unirsi alla Brigata internazionale in difesa del paese sotto attacco. È dalla crisi del 2014, quando esplose la rivolta di Euromaidan a Kiev, che si sono registrati numerosi casi di miliziani occidentali i quali, per le più diverse ragioni (da quelle di carattere ideologico a motivazioni squisitamente personali) hanno deciso di unirsi ai rispettivi fronti, ora impegnati nella sanguinosa lotta per la supremazia bellica: da una parte, i gruppi separatisti filorussi, che da anni sostengono l’assorbimento dei due oblast (provincie) del Donbass alla Federazione Russa; dall’altra, i gruppi nazionalisti alleati con l’esercito nazionale ucraino, accusati dal nemico di essere “neonazisti” di estrema destra (il famigerato “Battaglione Azov”). In entrambi gli schieramenti, quelli che combattono per Kiev e quelli che hanno lo sguardo rivolto a Mosca, sono entrati stabilmente miliziani occidentali, giunti in Ucraina dall’Europa e dagli Stati Uniti. E anche dall’Italia.

Foto archivio Ansa Il bodyguard Fabrizio Quattrocchi, ucciso in Iraq nel 2004

Il precedente del 2004: Fabrizio Quattrocchi Non è la prima volta che il nostro paese deve fare i conti con questo fenomeno: già nella seconda guerra irachena, scoppiata nel 2003 per volere dell’amministrazione americana di George W. Bush, si registrarono diversi arruolamenti di contractors, definiti da alcuni come guardie di sicurezza private, da altri come autentici mercenari, che solitamente operano in contesti bellici o altre aree di crisi per supportare le attività dell’esercito regolare. Il 13 aprile 2004, pochi mesi dopo l’attentato di Nassirya contro la caserma dei Carabinieri, in cui erano morti 19 militari italiani, fu diffuso il video dell’esecuzione di Fabrizio Quattrocchi, rapito insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, che appunto operavano in Iraq come contractors a fianco delle forze regolari. Furono rapiti da miliziani jihadisti (si parlò della Brigata Mujaheddin o delle Falangi verdi di Maometto) e, dopo quasi due mesi di prigionia, vennero liberati. Tranne Fabrizio Quattrocchi, giustiziato davanti ad una videocamera che registrò le immagini dell’esecuzione prima di diffonderle in tutto il mondo. La vicenda di Quattrocchi è divenuta celebre per la famosa espressione con cui il contractor sfidò i propri sequestratori: “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”.

Ansa/Collettivo Stella Rossa Nordest Un'altra immagine di Edy Ongaro, ucciso ieri in Donbass

La Farnesina: “Combattere all’estero è reato” In merito alla possibilità che cittadini italiani si uniscano ai combattimenti in corso in Ucraina, a prescindere dallo schieramento belligerante, è intervenuto il nostro ministero degli Esteri, che in una nota diffusa la scorsa settimana ha chiarito che “combattere in Ucraina è reato”. La Farnesina ha infatti specificato: “In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative alla partecipazione di cittadini italiani al conflitto in Ucraina, la Farnesina ricorda che tali condotte possono essere considerate penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente (articoli 244 e 288 del Codice penale). Nello specifico, i due articoli chiariscono che per “atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”, è prevista una pena da 4 a 15 anni di reclusione (o addirittura all’ergastolo “se la guerra avviene”), mentre sono ugualmente vietati “arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero”. Il ministero degli Affari esteri ha inoltre specificato che, “a tutela della sicurezza dei cittadini italiani”, è vivamente sconsigliato “recarsi nel Paese”. Sempre venerdì scorso, 25 marzo, il ministero della Difesa russo aveva comunicato che quasi 6.600 combattenti sono giunti in Ucraina da 62 paesi stranieri, su invito delle autorità di Kiev, per combattere contro l'invasione russa. Si tratta, ha specificato il ministero degli Esteri di Mosca, di “mercenari e terroristi”.

Getty Iryna Sergeyeva, combattente volontaria ucraina

In prevalenza, estremisti di destra La maggior parte dei combattenti stranieri in Ucraina – ha certificato Francesco Marone in un’analisi diffusa sul sito dell’Ispi lo scorso 25 febbraio, a guerra appena cominciata – avrebbe posizioni di estrema destra (una percentuale che va dal 50 all’80 percento del totale). Elencando i casi più eclatanti, senza citarli esplicitamente, Marone ha parlato di storici militanti del neofascismo italiano, già prodigatisi per la causa filo-europea e nazionalistica di Euromaidan nel 2014, sia in Ucraina che all’estero, e che poi sono confluiti nel Battaglione Azov. Oppure, di Andrea Palmieri, probabilmente il più famoso tra i miliziani italiani trasferitisi in Ucraina: simpatizzante neofascista e capo ultras della sua città d’origine, Palmieri (che “vanta” diverse accuse per episodi di intimidazione e violenza) si è recato in Donbass la prima volta otto anni fa, quando era ancora sottoposto a misure di sorveglianza speciale da parte delle autorità italiane. Palmieri non ha mai fatto mistero delle sue posizioni estremiste, sostenendo pubblicamente la causa dei separatisti filorussi. L’anno scorso è stato condannato in Italia a cinque anni di reclusione. Ma non mancano, tra i foreign fighters italiani partiti per il fronte, anche simpatizzanti di estrema sinistra, che combattendo a fianco della Russia vogliono rievocare il glorioso passato di Mosca, quando l’Ucraina era parte integrante dell’impero sovietico. È proprio il caso di Edy Ongaro, citato nell’analisi di Marone più di un mese prima della sua morte, che aveva lasciato l’Italia nel 2015 e, giunto nel Donbass, si era definito un “internazionalista” antifascista in lotta “contro le ingiustizie nel mondo”. Prima dello scoppio del conflitto, Edy Ongaro aveva sperato che la Russia invadesse l’Ucraina. Tra i miliziani di nazionalità italiana, bisogna citare anche Giulia Shiff, pilota veneziana espulsa dall'Areonautica e ora unitasi alle truppe che combattono per la libertà dell'Ucraina.

facebook.com/giuliajschiff Giulia Shiff, combattente italiana in Ucraina