Chicago: professore delle superiori "impicca" un bambolotto nero, scoppia la polemica social

Una prestigiosa scuola superiore di Chicago, che annovera tra i suoi ex studenti Michelle Obama, ha aperto un'indagine dopo che un insegnante ha appeso in classe un bambolotto afroamericano per il collo ed è stato contestato da un collega nero. In una e-mail agli studenti e alle famiglie, Joyce Kenner, preside della Whitney Young Magnet High School, ha riportato così l'incidente: "Sfortunatamente un docente ha impiccato con una corda un piccolo bambolotto raffigurante un giocatore di football allo schermo di un proiettore in classe”.

Le immagini della controversia sono finite sui social e oltre mille persone hanno firmato una petizione online per chiedere la rimozione del professore. “L'insegnante – si legge nella mail del preside – ha spiegato che aveva trovato il bambolotto nella sua stanza e che voleva verificare se qualche studente, nel vederlo, lo reclamasse. Un collega lo ha avvicinato (a proposito di quel modo alquanto discutibile di “segnalare” lo smarrimento del pupazzetto, ndr) e la conversazione tra i due è diventata litigiosa”. È seguito un coro di condanna delle autorità scolastiche e cittadine. L'episodio si è verificato pochi giorni dopo che il presidente Joe Biden ha firmato la storica legge che rende un crimine d'odio federale il linciaggio.