Chicago, ruba un'ambulanza e lo inseguono per 80 chilometri-video

La fuga si è protratta per quasi 80 chilometri .

Dopo alcuni chilometri sono riusciti anche a bucargli la ruota posteriore sinistra, ma il mezzo ha continuato la sua corsa fino a quando lo sfregamento del cerchione non ha rischiato di causare un incendio .

Il ladro è fuggito verso sud , sulla I-55 con la polizia alle costole che ha formato la classica lunga coda dietro al mezzo in fuga che si vede nei film di Hollywood.

Un’ambulanza dei vigili del fuoco di Chicago è stata rubata di fronte alla caserma dei pompieri . Un passante ha ripreso il tutto e ha dato l’allarme. Per fortuna dentro il mezzo non vi era nessuno .

Dopo aver percorso molti chilometri con la gomma a terra ed il rischio che il cerchione prendesse fuoco, l’ambulanza ha accostato, l’autista è sceso dal mezzo. Nei primi momenti sembrava volersi arrendere, successivamente ha tentato di proseguire la fuga a piedi lungo l’autostrada. Ha tentato di salire al volo su un furgone rosso che stava sopraggiungendo in senso inverso ma non c’è riuscito.

Infine il responsabile è stato catturato dagli uomini della polizia e portato in ambulanza in ospedale. Le forze dell'ordine non hanno fornito alcuna informazione sui motivi del gesto o sulle generalità dell’uomo.