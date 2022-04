Chirurgia estetica, a chi affidarsi per evitare rischi e conseguenze indesiderate

Un percorso delicato che va affrontato con consapevolezza e attenzione, soprattutto in un momento in cui il ricorso a interventi estetici, più o meno invasivi, è in aumento, spinto anche dal crescente utilizzo dei social e della propria immagine, e le offerte di trattamenti di chirurgia estetica si moltiplicano.

Insomma la chirurgia estetica, come qualsiasi altro tipo di chirurgia, presenta una serie di rischi e complicazioni : da un risultato finale che non ci soddisfa, a cicatrici o deturpazioni fino, in casi estremi, la morte.

La causa del decesso di ieri ancora è da accertare, quello che è certo invece è che non è il primo avvenuto in tempi recenti in situazioni analoghe. Solo il 28 marzo scorso a Napoli Vanessa Cella è deceduta dopo essersi sottoposta a tre operazioni in una struttura privata a Torre del Greco.

La morte ieri nel modenese di una mamma 35enne , nella sua casa, per un malore sopraggiunto dopo essersi sottoposta a delle iniezioni per risollevare il seno, riporta drammaticamente all’attenzione generale quanto sia rischioso ricorrere al “ritocco estetico” fuori dalle strutture non autorizzate.

“La notizia della giovane donna morta a Maranello mi è arrivata all’alba -ci dice. È prematuro dire perché sia morta, potrebbe essere stato uno shock anafilattico o una crisi vagale con abbassamento importante del battito cardiaco. Bisogna attendere l’autopsia per chiarire le ragioni del decesso. Mi preme dire, però, che il malore grave sarebbe potuto accadere anche in un ambiente protetto, ma la differenza è che la donna avrebbe avuto a fianco un medico e un anestetista pronti a intervenire tempestivamente”.

L’importanza di eseguire l’intervento chirurgico una struttura adeguata e accreditata

“La cosa che mi lascia basito -continua il presidente Sicpre- è che nel 2022 ci siano ancora operatori del settore estetico che eseguono trattamenti per cui, quasi certamente, non sono autorizzati, in più a domicilio. È un fatto gravissimo! Nulla va fatto a casa, soprattutto delle infiltrazioni alla mammella. Sono trattamenti da fare in ambulatori medici accreditati o case di cura -continua Magliocca- luoghi dove c’è sempre una equipe medica composta da un chirurgo plastico o estetico, un aiuto chirurgo abilitato e un anestesista. Non basta un master per essere autorizzati a eseguire questo tipo di interventi estetici”.

Le infiltrazioni alla mammella sono vietate

C’è un altro aspetto che al presidente della Sicpre preme particolarmente sottolineare: “Se è vero quanto riportato dai giornali, all’interno di quell’appartamento è stata seguita una prassi non autorizzata. Oggi in Italia è vietato fare iniezioni alla mammella sia di acido ialuronico che di silicone. Nella mammella non si può fare. Il silicone liquido in particolare è vietato da oltre 10 anni”. Spesso si tratta di una sostanza adulterata che si può acquistare all’estero o online pagandola poco. Può provocare reazioni infiammatorie e granulomatose anche a distanza di anni. Se per caso poi si inietta su un vaso sanguigno può provocare embolie.

La posizione di noi chirurghi plastici su questo fronte è talmente rigida -prosegue Magliocca- che recentemente è uscito sul mercato un prodotto accreditato dalla CE, ma tutti noi chirurghi aderenti alle principali associazioni di categoria abbiamo chiesto che venga tolto dal commercio perché può dare effetti negativi.

Non si può intervenire con iniezioni sulla mammella se non con il lipofilling, utilizzando cioè lo stesso grasso della paziente trattato e poi inserito. Questo è l’unico trattamento estetico ammesso altrimenti c’è la chirurgia plastica".