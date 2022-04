Chiusura in calo per Piazza Affari. Effetto sanzioni sulla borsa di Mosca, -4,%

Le nuove sanzioni hanno avuto un peso sui mercati europei: l'indice Ftse Mib della borsa di Milano ha chiuso in calo dello 0,86%. Nel resto d'Europa è stata positiva solo Londra +0,72%, peggior risultato per Parigi, -1,28%.

Wall Street contrastata -0,22% per il Dow Jones, calo più netto per il Nasdaq, -1,7%.

Sul fronte delle materie prime, nonostante le sanzioni c'è una certa stabilità: il gas ha chiuso le contrattazioni ad Amsterdam in lieve calo rispetto a ieri, -2,3%, a quota 107 euro al megawattora. Anche il petrolio è in lieve calo, con il Brent scambiato a 107,4 dollari al barile.

Oggi è scesa anche la borsa di Mosca: -4,48% per l'indice Moex. Meno 8 per la banca VTB, la più nota tra le nuove quattro banche russe che, con il quinto pacchetto di sanzioni europee, non potranno più avere transazioni con i Paesi europei.