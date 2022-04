Chiusura in rosso per le Borse europee, scende il petrolio

Chiudono in netto calo le Borse europee, trascinate al ribasso dalla giornata nera dei listini cinesi per il timore di un possibile lockdown parziale in arrivo a Pechino. Milano perde l'1,53%, in linea Francoforte mentre sono più pesanti Londra e Parigi, che tocca il -2,01%.

Non basta la vittoria di Emmanuel Macron e lo scongiurato pericolo instabilità politica in Francia a risollevare i listini, né a far calare le tensioni sul debito sovrano europeo. Anche i rendimenti sui titoli di Stato francesi, che erano molto saliti alla vigilia del primo turno per poi stabilizzarsi, riscendono solo parzialmente restando sopra quota 1,3%, contro l'1% di inizio aprile.

Mentre sul versante delle materie prime, l'ipotesi di nuove chiusure in Cina e il prolungarsi del lockdown a Shanghai, che riduce la domanda di greggio di uno dei principali importatori mondiali, porta i prezzi sui minimi da inizio marzo. Il Brent è appena sopra i 99 dollari al barile, oltre 12 in meno rispetto alla chiusura prima della pausa pasquale.